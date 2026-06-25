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Governo Trump solicita mais de US$ 87 bilhões em financiamento

Segundo Casa Branca, pedido visa cobrir custos operacionais do conflito com o Irã

Conexão Record News|Do R7

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O governo do presidente Donald Trump solicitou ao Congresso mais de 87 bilhões de dólares em financiamento adicional, principalmente para a guerra com o Irã.

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