Gripe aviária: especialista analisa impactos da confirmação de caso para a economia brasileira

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (16), Daniel Vargas, professor da escola de economia da FGV em São Paulo, analisa os possíveis impactos do registro de um caso de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro (RS).



“A pergunta fundamental é se teremos a capacidade de mostrar ao mundo o nosso profissionalismo e eficiência na gestão do risco e no combate do foco . Se isso for feito, os impactos econômicos dessa medida podem ser limitados”, diz Vargas.



O professor diz que o Japão deve restringir a compra de itens provenientes apenas da região afetada, assim como países como Emirados Árabes, Arábia Saudita e México. Já a China deve suspender, por 60 dias, a compra de frango e derivados de todo o país.