Guerra entre Rússia e Ucrânia ‘saiu do solo’, afirma professor sobre uso de drones e mísseis

A Rússia fez uma nova onda de ataques em larga escala contra a Ucrânia na madrugada desta terça-feira (10) — Kiev e Odessa foram os principais alvos. Três pessoas morreram e várias ficaram feridas. Segundo as autoridades ucranianas, uma maternidade foi atingida por drones em Odessa. Nenhuma gestante ou recém-nascido ficou ferido, mas a parte administrativa do hospital foi afetada.



O governo russo divulgou que aeroportos da capital Moscou e de São Petersburgo foram fechados durante a madrugada devido a ataques com drones ucranianos. Segundo agências de notícias estatais, mais de 100 dispositivos foram abatidos em duas horas. Não há relatos de danos estruturais ou feridos.



Em entrevista ao Conexão Record News , Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais, afirma que o conflito no leste europeu “mudou de perfil” e “saiu do solo”, uma vez que, nenhum dos lados fala em artilharia ou uso de tanques de guerra, mas discutem somente drones e mísseis .



Trevisan pontua também a questão de gastos, e explica que um drone — com capacidade de promover destruição de prédios e até mesmo de veículos de guerra blindados — custa, em média, US$ 2.000 (aproximadamente R$ 11 mil, na cotação atual), enquanto tanques de guerra “custam 50 vezes isso”.



“A guerra é aérea, ela saiu do chão, foi para o céu e de algum modo, os dois lados são [...] bastante evoluídos nesse domínio”, conclui o especialista.