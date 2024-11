Guerra no Oriente Médio: o que causou a desistência do Catar de mediar o cessar-fogo

Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais, afirmou em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (11), que o Catar desistiu de mediar uma resolução de paz entre Israel e Hamas . O motivo seria o fato do grupo terrorista ter feito apenas uma libertação de reféns, além dos dois lados recusarem possíveis negociações. Segundo Brustolin, os EUA pediram para os líderes do Catar suspenderem as discussões para pressionar o grupo terrorista.