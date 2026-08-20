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Hackers tentam invadir dispositivos de instalações críticas nos EUA

Alerta descreve 'ameaça ativa' a controladores lógicos programáveis em diversos setores

Conexão Record News|Do R7

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Agências governamentais dos Estados Unidos emitiram um alerta sobre tentativas de invasão de hackers em dispositivos que monitoram instalações de água.

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