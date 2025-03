'Historicamente, Brasil investiu muito pouco em saneamento básico', diz presidente de instituto

Mais de 344 mil pessoas foram internadas por doenças relacionadas à falta de saneamento básico no Brasil no ano de 2024. 196 mil internações estavam relacionadas a doenças causadas por inseto-vetor, como a dengue . Em entrevista ao Conexão Record News nesta quarta-feira (19), a presidente-executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto, comenta a falta de saneamento básico no país.



“Historicamente o Brasil investiu muito pouco em saneamento básico, os investimentos necessários são bastante elevados, e a gente precisa entender que o saneamento básico não pode ser visto como uma política de um governo A ou B. O ciclo de vida para a implantação desse projeto de engenharia é longo. O saneamento precisa que ser visto como uma política de estado que vai transformar a vida das pessoas, e não ficar em segundo plano, como tem ficado nos últimos anos.”