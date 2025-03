Imposto de Renda 2025: dicas para fazer a declaração e ter prioridade na restituição

“O importante é você se munir de toda a documentação necessária”, afirma Ivone Vieira, membro do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, sobre a declaração do Imposto de Renda 2025 , que se inicia nesta segunda-feira (17).



Em entrevista ao Conexão Record News , Ivone faz alerta sobre a obrigatoriedade da entrega da declaração. “As pessoas que fizeram a atualização dos bens no ano de 2024 e que pagaram 4% sobre o ganho de capital ficam obrigadas a apresentar a declaração. E também qualquer rendimento oriundo do exterior, proveniente de investimentos, de distribuição de lucros e de dividendos também fica sujeito à apresentação da declaração de ajuste anual.” A especialista ainda explica que declarantes que optarem por receber a restituição via Pix terão prioridade.



Atualmente, trabalhadores que arrecadaram a partir de R$ 33.888 devem prestar contas à Receita Federal. O cenário da isenção pode ser diferente para 2026, uma vez que o governo deve apresentar o projeto para isentar trabalhadores que ganham até R$ 5.000 do pagamento de Imposto de Renda. Ivone comenta que milhões de brasileiros seriam beneficiados pela mudança. “É uma medida que, do ponto de vista de justiça social, se faz necessária.”