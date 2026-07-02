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Inadimplência no Brasil atinge recorde no mês de maio

Taxa média, com atrasos superiores a 90 dias, de pessoas físicas e empresas, subiu para 4,7%

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A inadimplência nas operações de crédito atingiu um patamar recorde no mês de maio. A taxa média com atrasos maiores de 90 dias, tanto de pessoas físicas quanto de empresas, subiu para 4,7%, o que representa o maior patamar da série histórica do Banco Central, que começou em 2011. Mesmo com o programa de renegociação de dívidas do governo, o Desenrola, os atrasos nos pagamentos continuaram crescendo no período.

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