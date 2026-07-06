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Incêndios florestais se espalham e mobilizam bombeiros na Europa

Várias regiões já foram afetadas; altas temperaturas e ventos fortes favorecem propagação

Conexão Record News|Do R7

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Incêndios florestais se espalham pela Europa devido à intensa onda de calor que atinge o continente. Várias regiões já foram afetadas. Altas temperaturas e ventos fortes favorecem a propagação.

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