Incêndios florestais se espalham e mobilizam bombeiros na Europa

Incêndios florestais se espalham pela Europa devido à intensa onda de calor que atinge o continente. Várias regiões já foram afetadas. Altas temperaturas e ventos fortes favorecem a propagação.



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