Índia emite alerta após novo surto de vírus Nipah

Cerca de cem pessoas estão em quarentena; cinco casos foram confirmados

Cerca de cem pessoas foram colocadas em quarentena após um novo surto do vírus Nipah na Índia. Até o momento, cinco infecções foram confirmadas e são de profissionais da saúde de um mesmo hospital.

