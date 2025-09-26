Infecções por Aedes aegypti aumentam risco no parto

Um estudo recente da Fiocruz revelou que infecções causadas pelo mosquito Aedes aegypti aumentam o risco de complicações durante o parto. O levantamento analisou quase 7 milhões de nascimentos entre 2015 e 2020 e destacou um crescimento nos casos de recém-nascidos com baixo peso e até mortes neonatais associadas às doenças transmitidas pelo mosquito.



