Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Infecções por Aedes aegypti aumentam risco no parto

Pesquisa analisou dados de quase sete milhões de nascidos entre 2015 e 2020

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Um estudo recente da Fiocruz revelou que infecções causadas pelo mosquito Aedes aegypti aumentam o risco de complicações durante o parto. O levantamento analisou quase 7 milhões de nascimentos entre 2015 e 2020 e destacou um crescimento nos casos de recém-nascidos com baixo peso e até mortes neonatais associadas às doenças transmitidas pelo mosquito.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • zika-virus
  • conexao-record-news
  • dengue
  • saude

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.