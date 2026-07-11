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Inflação desacelera em junho e IPCA do mês fecha em 0,16%

Alimentos e bebidas registram deflação, com queda de 0,24%; habitação puxa preços com alta de 0,63%

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O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou uma alta de 0,16% em junho deste ano. Esse resultado representa uma desaceleração significativa quando comparado a maio, que teve um aumento de 0,58%.

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