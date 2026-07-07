Inscrições do PND 2026 serão prorrogadas até sexta-feira (10)

O governo federal anunciou a prorrogação das inscrições para a Prova Nacional Docente de 2026. Conhecida como o "Enem dos Professores", as inscrições agora podem ser feitas até esta sexta-feira (10). Este ano, mais de 2.000 redes de ensino aderiram voluntariamente ao exame e 615 manifestaram interesse em utilizar os resultados nos seus processos seletivos. As provas estão agendadas para o dia 20 de setembro.



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