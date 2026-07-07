Inscrições para o Prouni começam nesta terça (7) e vão até sexta (10)

O período de inscrições para Prouni (Programa Universidade para Todos) do segundo semestre começa nesta terça (7). O programa oferece bolsas parciais e integrais em universidades privadas em todo o Brasil. Os candidatos devem usar as notas do Enem de 2024 ou 2025 para se inscrever gratuitamente até sexta-feira (10).



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!