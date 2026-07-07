Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Inscrições para o Prouni começam nesta terça (7) e vão até sexta (10)

Candidatos das edições de 2024 e 2025 do Enem podem usar notas no exame

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O período de inscrições para Prouni (Programa Universidade para Todos) do segundo semestre começa nesta terça (7). O programa oferece bolsas parciais e integrais em universidades privadas em todo o Brasil. Os candidatos devem usar as notas do Enem de 2024 ou 2025 para se inscrever gratuitamente até sexta-feira (10).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)
  • PROUNI (Programa Universidade para Todos)
  • educacao
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.