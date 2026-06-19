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Inverno começa no domingo (21) com queda nas temperaturas

Julho deve ser o mês mais rigoroso; estão previstas duas fortes massas de ar frio

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O inverno começa oficialmente neste domingo (21). Segundo Giovanni Dolif, doutor em meteorologia, o início da estação será marcado pela chegada de uma frente fria que afetará as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e até a Amazônia.

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