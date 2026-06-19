Inverno começa no domingo (21) com queda nas temperaturas

O inverno começa oficialmente neste domingo (21). Segundo Giovanni Dolif, doutor em meteorologia, o início da estação será marcado pela chegada de uma frente fria que afetará as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e até a Amazônia.



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