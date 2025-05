IR 2025: saiba o que fazer para não perder o prazo da declaração e como evitar erros comuns

A pouco mais de uma semana para o fim do prazo para as entregas do Imposto de Renda, aproximadamente 19 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração, que vai até o dia 30 de maio. A Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações de pessoa física este ano, representando um acréscimo de quase 7%, na comparação com 2024. O processo é obrigatório para quem recebeu acima de R$ 33.888 em 2024.





Conexão Record News desta quarta-feira (21), Bianca Xavier, professora de direito tributário da FGV (Fundação Getulio Vargas) Direito Rio, recomenda a declaração pré-preenchida para quem ainda não enviou o documento, já que a opção traz automaticamente a maioria dos valores, como salários pagos, valores retidos e despesas médicas. Em entrevista ao desta quarta-feira (21), Bianca Xavier, professora de direito tributário da FGV (Fundação Getulio Vargas) Direito Rio, recomenda a para quem ainda não enviou o documento, já que a opção traz automaticamente a maioria dos valores, como salários pagos, valores retidos e despesas médicas.





A professora reforça, no entanto, que é sempre importante checar as informações para evitar problemas com o Leão. Além da escolha pela pré-preenchida, Bianca alerta sobre os cuidados com digitação para não cair na malha fina, uma vez que a Receita consegue identificar divergências.





Outro erro comum é esquecer de verificar se a inclusão de dependentes ainda vale a pena, especialmente quando esses começam a trabalhar, o que pode gerar uma renda final alta com a somatória. "Vai colocar um dependente? Vê se ele tem rendimentos, e aí faz a simulação separado e junto para ver se a despesa dele compensa você colocar na receita", completa.





Com mudanças no entendimento tributário sobre a pensão alimentícia, por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), é válido também lembrar que os pagamentos provenientes de sentenças são isentos do IR. Tal medida, porém, vale apenas para acordos judiciais e extrajudiciais, não cabendo em casos de negociações verbais.