Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Irã ameaça confiscar bens de cidadãos no exterior

Segundo comunicado, qualquer iraniano que apoiar o 'inimigo' vai enfrentar sanções legais

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Um alerta foi emitido a iranianos que vivem no exterior sobre o risco do confisco dos bens e outras sanções legais aos que se expressarem em apoio aos Estados Unidos e Israel.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • Israel
  • estados-unidos
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.