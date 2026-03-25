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Irã rejeita proposta de paz de 15 pontos enviada pelos EUA

Plano foi entregue pelo Paquistão e abordava programa nuclear e arsenal de mísseis

Conexão Record News|Do R7

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O Irã negou a proposta de cessar-fogo com 15 pontos elaborada pelos Estados Unidos. Resistência bélica do Irã não era esperada por norte-americanos, avalia professor.

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