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Irã suspeita que resgate de soldado foi usado como fachada pelos EUA

Governo afirma que não pode descartar possibilidade de ação ter sido para roubar urânio enriquecido

Conexão Record News|Do R7

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O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que a operação dos Estados Unidos para resgatar um militar desaparecido pode ser uma fachada.

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