Isenção a data centers precisa ser aprovada pelo Congresso para ser mantida

Medida provisória que suspende tributos federais para o setor termina nesta quarta (25)

Conexão Record News|Do R7

A medida provisória que suspende tributos federais sobre importação e faturamento de data centers no Brasil termina nesta quarta (25). Para continuar, deve ser aprovada pelo Congresso e convertida em lei.

A medida provisória que suspende tributos federais sobre importação e faturamento de data centers no Brasil termina nesta quarta (25). Para continuar, deve ser aprovada pelo Congresso e convertida em lei.

