Isenção a data centers precisa ser aprovada pelo Congresso para ser mantida

A medida provisória que suspende tributos federais sobre importação e faturamento de data centers no Brasil termina nesta quarta (25). Para continuar, deve ser aprovada pelo Congresso e convertida em lei.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!