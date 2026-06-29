Israel destrói infraestrutura subterrânea do Hezbollah

As Forças Armadas de Israel destruíram uma infraestrutura subterrânea utilizada pelo Hezbollah em uma vila no sul do Líbano. Segundo o Ministério da Defesa de Israel, o túnel tinha 200 metros de comprimento e abrigava armas e lançadores. As autoridades israelenses informaram que os Estados Unidos foram avisados com antecedência sobre o ataque.



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