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Israel destrói infraestrutura subterrânea do Hezbollah

Grupo terrorista afirma que ataques são violação flagrante do cessar-fogo

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As Forças Armadas de Israel destruíram uma infraestrutura subterrânea utilizada pelo Hezbollah em uma vila no sul do Líbano. Segundo o Ministério da Defesa de Israel, o túnel tinha 200 metros de comprimento e abrigava armas e lançadores. As autoridades israelenses informaram que os Estados Unidos foram avisados com antecedência sobre o ataque.

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