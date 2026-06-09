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Israel faz novos ataques em cidade no sul do Líbano

Ordem de retirada foi emitida aos moradores; oito pessoas morreram

Conexão Record News|Do R7

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O exército de Israel lançou novos ataques contra a cidade de Tiro, no sul do Líbano.

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