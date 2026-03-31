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Itália recusa uso de bases aéreas por aeronaves dos EUA

Segundo fontes, permissão foi negada porque Washington não havia solicitado autorização

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A Itália negou o pouso de bombardeiros norte-americanos em base militar na Sicília, pois os Estados Unidos não haviam pedido por autorização.

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