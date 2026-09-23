Zelensky diz que Rússia prepara novo grande ataque contra a Ucrânia
Presidente ucraniano também informou que está pronto para cessar-fogo bilateral
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia está planejando um novo grande ataque contra o país.
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