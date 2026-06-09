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Kremlin diz que não há planos para encontro entre Líderes

Zelensky afirmou que teve conversa positiva com mediadores norte-americanos

Conexão Record News|Do R7

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O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, declarou que não existem planos para uma conversa telefônica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin. Mesmo assim, os negociadores americanos mantêm contato com a Rússia e a Ucrânia.

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