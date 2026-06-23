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Levantamento aponta que flexibilidade de modelos de trabalho deixou de ser prioridade

Outros pontos, como saúde mental, ganharam destaque como diferencial competitivo

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Um levantamento divulgado pelo Anuário de Benefícios e Práticas Corporativas de 2026 revelou que, apesar de importante, a flexibilidade de modelos já não é o principal diferencial competitivo na hora de escolher uma vaga e que os empregados prezam mais pela saúde mental.

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