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Líder norte-coreano diz que país vai exercer posição nucelar

Kim Jong-un acusa EUA de agravar 'derramamento de sangue' na Europa e no Oriente Médio

Conexão Record News|Do R7

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O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, declarou que o país continuará a exercer sua posição como um Estado nuclear. Em seu discurso recente, ele acusou os Estados Unidos de intensificar as tensões globais e agravar conflitos tanto na Europa quanto no Oriente Médio.

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