Líder norte-coreano diz que país vai exercer posição nucelar

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, declarou que o país continuará a exercer sua posição como um Estado nuclear. Em seu discurso recente, ele acusou os Estados Unidos de intensificar as tensões globais e agravar conflitos tanto na Europa quanto no Oriente Médio.



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