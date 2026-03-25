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Limites do Minha Casa, Minha Vida são ampliados

Renda máxima da 'faixa 1' subiu de R$ 2.850 para R$ 3.200

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O FGTS anunciou que os limites do programa "Minha Casa, Minha Vida" serão ampliados. Na nova medida, a renda máxima da faixa 1 subiu de R$ 2.850 para R$ 3.200.

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