Lote de restituição do Imposto de Renda faz a economia girar, diz professor

A Receita Federal pagou o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda nesta sexta-feira (30). Ao todo, foram contemplados mais de 6,2 milhões de contribuintes, que receberam o dinheiro direto na conta. O lote é a maior restituição do Imposto de Renda Pessoa Física da história, chegando ao valor total de crédito de R$ 11 bilhões. O reembolso também contava com restituições residuais de exercícios anteriores.



Em conversa com o Conexão Record News desta sexta-feira (30), Hugo Garbe, professor doutor em economia do Mackenzie, afirma que o dinheiro da restituição é bom para as pessoas e para a economia. "É mais dinheiro girando", diz. O professor ressaltou que as pessoas que entregaram o IR antes irão receber o dinheiro antes. Guardar é uma opção, mas, de acordo com o especialista, o brasileiro não tem uma cultura de poupança.



“O Brasil está lá nos últimos lugares do ranking, em termos de poupança”, diz Garbe. "A gente tem que adquirir esse hábito. Você começa com pouco, mas quando vê, no futuro acaba sendo muito bom para a família ter essa reserva", completa.