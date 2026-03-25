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Lula anuncia investimento de R$ 5,6 bilhões em fábrica de trens

Início da operação no interior de SP é previsto para o segundo semestre

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou uma fábrica de trens chineses em Araraquara, no interior paulista, nesta quarta-feira (25).

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