Lula faz balanço da Cúpula do G7 nesta quarta-feira (17)

Após Cúpula do G7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um balanço dos encontros com líderes mundiais, destacando a ausência de um encontro bilateral formal com Donald Trump.



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