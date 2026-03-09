Lula recebe presidente da África do Sul no Planalto
Reunião busca novos parceiros comerciais após alta de tarifas nos Estados Unidos
O presidente Lula se reuniu com o líder da África do Sul para explorar parcerias, almejando aumentar o potencial conjunto dos países.
Irã escolhe filho de Ali Khamenei como novo líder supremo
Donald Trump já havia dito que Mojtaba Khamenei não seria uma opção aceitável
Irã ameaça confiscar bens de cidadãos no exterior
Segundo comunicado, qualquer iraniano que apoiar o 'inimigo' vai enfrentar sanções legais
Embaixadas norte-americanas são alvos de ataques
Arredores do prédio em Oslo foram isolados para perícia após explosão; polícia investiga
Redução da presença militar chinesa levanta dúvidas
Desde 28 de fevereiro, apenas dois aviões chineses foram registrados nas imediações da ilha
Otan inicia exercícios militares na região do Ártico
Manobras dão mais ênfase ao papel dos civis no apoio às forças armadas em momento de alta tensão
Parlamento do Líbano prorroga mandato por dois anos
Eleições deveriam acontecer em maio; decisão acontece em meio ao conflito no Oriente Médio
Mercado financeiro mantém em 3,91% estimativa de inflação em 2026
Pesquisa foi feita com mais de cem instituições financeiras na última sexta (6)
Dólar começa segunda-feira (9) avançando e cotado a R$ 5,27
Moeda norte-americana registrou queda na sexta-feira (6) e fechou a semana a R$ 5,24
Israel e Irã realizam novas ondas de ataques com mísseis
Refinaria do Bahrein foi atingida por projéteis iranianos; em Jerusalém, estilhaços causaram estragos
Preço do petróleo dispara e bolsas de valores têm queda em meio à guerra no Oriente Médio
Barril chegou a quase US$ 120 nesta segunda semana de conflito sem sinal de trégua
EUA formam coalizão militar com 12 países da América Latina
Objetivo seria combater cartéis e afastar adversários da região
Israel lança novos bombardeios contra o Líbano
Ataques tiveram como alvo infraestruturas do grupo terrorista Hezbollah
Ucrânia e Rússia trocam 300 prisioneiros de guerra
Esta é a segunda troca do ano após rodada de negociações mediadas pelos EUA
Comitê anuncia plano de combate à violência de gênero no Brasil
Entre as medidas, mutirão cumprirá mil mandados de prisão contra agressores de mulheres