Lula recebe presidente da África do Sul no Planalto

Reunião busca novos parceiros comerciais após alta de tarifas nos Estados Unidos

Conexão Record News|Do R7

O presidente Lula se reuniu com o líder da África do Sul para explorar parcerias, almejando aumentar o potencial conjunto dos países.

