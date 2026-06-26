Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Maioria dos brasileiros enxerga risco às comunidades com classificação de facções como terroristas

Pesquisa mostra percepção sobre impactos após medida dos Estados Unidos

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Uma pesquisa realizada pela Ipsos com 2.000 entrevistados revelou que 54% dos brasileiros concordam que a decisão dos Estados Unidos de classificar facções criminosas brasileiras como terroristas representa uma intromissão em assuntos nacionais.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • faccao-criminosa
  • crime-organizado
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.