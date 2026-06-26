Maioria dos brasileiros enxerga risco às comunidades com classificação de facções como terroristas

Uma pesquisa realizada pela Ipsos com 2.000 entrevistados revelou que 54% dos brasileiros concordam que a decisão dos Estados Unidos de classificar facções criminosas brasileiras como terroristas representa uma intromissão em assuntos nacionais.



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