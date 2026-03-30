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Mais de 40 espécies entram em regras de proteção internacional

Cerca de 60 negociadores participaram dos debates e construíram acordo inédito

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A COP-15 focou na proteção de espécies migratórias e elaborou um acordo inédito.

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