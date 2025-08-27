Mais Médicos incorpora 1.500 profissionais e chega ao dobro do número registrado no final de 2022

“No momento em que uma equipe de saúde da família não conta com um profissional médico, ela não consegue atingir todos os efeitos de diminuir a mortalidade infantil, as internações”, diz Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, ao Conexão Record News desta quarta-feira (27).





O secretário explica que o programa Mais Médicos enfrentou uma queda nos últimos anos e finalizou o ano de 2022 com menos de 13 mil profissionais, sendo que, no começo de 2024, mais de 4.000 equipes de saúde da família estavam sem médicos.





"Retomamos o programa, reforçamos com incentivos de formação, incentivos de fixação. Isso explica essa grande procura de profissionais pelo programa, e hoje já temos quase duas vezes o número de médicos que havia no programa ao final de 2022", aponta. Com a entrada de quase 1.500 profissionais no programa, ele explica que o retorno destes especialistas veio com garantias para assegurar sua permanência nos locais mais necessitados.





"O profissional da saúde da família é aquele que é responsável por cuidar de boa parte dos problemas de saúde, por entender a dimensão social também desse problema de saúde", enfatiza o secretário. De acordo com Proenço, a ação do governo federal garante a presença de médicos dentro das comunidades.





Sobre médicos que se formaram fora do país, que são 359 neste grupo, Proenço informa que “eles precisam comprovar que têm registro profissional ativo em outro país, ou seja, o Brasil reconhece o exercício profissional médico de outro país”.