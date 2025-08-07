Marina Silva: 'Desmatamento na Amazônia está estabilizado'

Os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ciência, Tecnologia e Inovação e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgaram, nesta quinta-feira (7), dados relativos ao desmatamento na Amazônia, Cerrado e Pantanal.



Pela primeira vez em quatro anos, o Cerrado apresentou redução de alertas de desmatamento, enquanto a Amazônia registrou a segunda menor área destruída desde 2015.



Em entrevista coletiva, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva , destacou a necessidade de foco nas atividades produtivas sustentáveis. “Tudo aquilo que nós temos dito que é um trabalho de prevenção, é um trabalho de enfrentamento e de mudança de paradigma", disse.



"Estamos trabalhando também com mecanismos de recuperação de área degradada, seja para devolver a funcionalidade aquele ecossistema que foi destruído, seja para utilizar áreas consolidadas, que foram abandonadas, para que possam se tornar produtivas e evitar a pressão sobre as áreas de floresta”, completou a ministra.



A ministra descreveu o desmatamento na Amazônia como estabilizado, mas reforçou que “o compromisso é de desmatamento zero até 2030”. O Brasil é o único país a ter assumido, em Dubai, a meta para o fim da prática nos próximos cinco anos.



Marina também destacou a necessidade de fazer o mesmo em relação aos combustíveis fósseis : “Nós até podemos zerar o desmatamento, mas se continuar a emissão de CO₂, a floresta vai perecer do mesmo jeito. O melhor a fazer é uma transição justa e planejada”.