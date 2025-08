Massa de ar polar derruba temperaturas no Centro-Sul do país; veja a previsão do tempo

A previsão do tempo para esta semana é marcada "justamente pelo avanço de uma frente fria, que já atua sobre a região Sul do país, levando não só chuva, como também derrubando as temperaturas", segundo o meteorologista Vitor Takao.



Ao Conexão Record News desta terça-feira (5), Takao explica que a expectativa é que a frente fria avance sobre a costa paulista, trazendo instabilidades para São Paulo. Ele também avalia que a região central do país sofre com uma massa de ar seco junto a um calor que ganha força ao longo do dia.



No Rio de Janeiro, a capital fluminense deve ter pancadas de chuva a partir da quarta-feira (6), com a massa de ar gelado atuando a partir da segunda metade desta semana.