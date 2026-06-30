MEC prorroga prazo de inscrições no Enamed 2026

O Ministério da Educação prorrogou o prazo de inscrições para o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), que agora se encerra em 1º de julho.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!