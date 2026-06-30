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MEC prorroga prazo de inscrições no Enamed 2026

Prova passou a ser obrigatória para emissão de registro profissional de novos médicos

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O Ministério da Educação prorrogou o prazo de inscrições para o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), que agora se encerra em 1º de julho.

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