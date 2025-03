Mega secas têm se tornado cada vez mais frequentes, aponta revista científica

Um estudo da revista norte-americana Science mostrou que as mega secas — aquelas que duram mais de dois anos — têm se tornado mais frequentes nos últimos 40 anos. Dois secas >eventos no Brasil estão entre os dez casos mais graves. A pesquisa ainda analisou o impacto das secas entre os anos de 1980 e 2018.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (24), Marcos Alexandre Teixeira, professor do departamento de engenharia agrícola e meio ambiente da Universidade Federal Fluminense, comentou o assunto. “Todos os cientistas concordam que o grande reflexo das mudanças climáticas é o aumento dos extremos. [...] Esses extremos vão cada vez aumentar mais, a gente precisa começar a trabalhar agora na nossa resiliência climática.”