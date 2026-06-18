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Mercúrio, Júpiter, Vênus e Lua aparecem alinhados no céu

Fenômeno poderá ser observado a olho nu em todo o Brasil logo após o pôr do Sol

Conexão Record News|Do R7

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Na noite passada, um raro espetáculo astronômico iluminou o céu de várias regiões do Brasil com o alinhamento de Mercúrio, Júpiter, Vênus e a Lua. Este fenômeno pôde ser observado a olho nu e terá uma nova chance de ser visto nesta quinta (18) à noite.

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