Mercúrio, Júpiter, Vênus e Lua aparecem alinhados no céu

Na noite passada, um raro espetáculo astronômico iluminou o céu de várias regiões do Brasil com o alinhamento de Mercúrio, Júpiter, Vênus e a Lua. Este fenômeno pôde ser observado a olho nu e terá uma nova chance de ser visto nesta quinta (18) à noite.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!