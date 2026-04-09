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Ministério da Educação abre adesão para 'Enem dos professores'

Prova irá selecionar docentes que irão lecionar nas redes públicas de ensino

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O Ministério da Educação começou o período de adesão para a PND (Prova Nacional Docente), conhecida como o Enem dos professores.

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