Ministro Flávio Dino suspende pagamento de 'penduricalhos'

Especialista analisa decisão que atinge benefícios pagos acima do limite constitucional

Conexão Record News|Do R7

O ministro Flávio Dino determinou a suspensão do pagamento de penduricalhos, que acabam ultrapassando o teto salarial de R$ 46.360 no serviço público.

