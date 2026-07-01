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Ministro russo aprovou exercícios militares de tropas na China

Delegação participou de treinamentos em proteção radiológica, química e biológica

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Um documento revelado mostra que o ministro russo aprovou exercícios militares de tropas na China. A delegação participou de treinamentos em proteção radiológica, química e biológica.

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