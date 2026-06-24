Moeda norte-americana abre quarta-feira (24) em alta

O dólar abriu a quarta-feira (24) cotado a R$ 5,20, enquanto o Ibovespa registrou queda para 170 mil pontos. Ajustes são acompanhados por redução nos preços do petróleo Brent, que está na faixa de US$ 73 por barril.



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