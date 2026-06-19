Mortes relacionadas ao consumo de álcool caem 19,5%

Nos últimos 14 anos, o Brasil registrou uma queda de quase 20% nas mortes no trânsito relacionadas ao consumo de álcool. Mariana Thibes, coordenadora do Cisa (Centro de Informações sobre Saúde e Álcool), alerta para a necessidade de evoluir as fiscalizações e reforçar a conscientização sobre os perigos de beber e dirigir, principalmente nos fins de semana e madrugadas.



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