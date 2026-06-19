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MPT defende proibição do trabalho de influenciador mirim

Atividade em redes sociais deve ser restrita a fins artísticos, de acordo com o órgão

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O Ministério Público do Trabalho sugeriu proibir o trabalho de influenciadores mirins, restringindo a atividade a fins artísticos.

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