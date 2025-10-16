Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Negociações sobre tarifaço: Mauro Vieira e Marco Rubio se encontram nesta quinta-feira (16)

Avaliação no governo brasileiro é que reunião abra caminho para acordo entre países

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontra nesta quinta-feira (16), em Washington, com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, para discutir as relações entre os dois países sobre o tarifaço aplicado sobre produtos brasileiros.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • tarifaco
  • brasilia
  • estados-unidos
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.