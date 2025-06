Nova massa de ar frio deve provocar as temperaturas mais baixas do ano no Sudeste do país

A chegada de uma massa de ar frio ao longo da semana deve provocar as temperaturas mais baixas do ano no Sudeste do país. Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (9), Giovanni Dolif, doutor em meteorologia, diz que, apesar de não ser tão forte como a de duas semanas atrás, a diferença de trajetória da massa provoca mais frio.



“Aquela que causou a neve no Sul entrou mais pelo interior do continente, esfriou bastante no Centro-Oeste, até no Norte [...]. Desta vez, a massa de ar está vindo mais pela costa. No interior da Amazônia não vai esfriar tanto, mas no Sul e Sudeste o frio vai ser forte”, afirma.