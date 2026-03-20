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Número de alunos no ensino superior aumenta em 2023 e 2024

Total de matrículas atingiu 10,23 milhões de pessoas, contingente maior do que o estado de Pernambuco

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O número de matrículas registradas no ensino superior, segundo o Instituto Semestre, foi maior do que toda a população do estado de Pernambuco.

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