Objetivo da vacina contra a gripe é 'permitir que não desenvolva casos graves'

A vacina da gripe é fundamental para prevenir casos graves de infecção respiratória, segundo a médica sanitarista Melissa Palmieri. Ao Conexão Record News desta quinta-feira (12), ela explica que os maiores índices de óbito vêm de casos em “crianças, idosos e pessoas que convivem com algum tipo de comorbidade”.



A especialista observa que muitas pessoas optam por não receber a dose por já terem sido infectadas anteriormente. No entanto, ela frisa que o grande objetivo da vacinação é “permitir que você não desenvolva esses casos graves de hospitalização e nem venha a morrer por um vírus”.



A Prefeitura de São Paulo expandiu os pontos de aplicação contra a gripe. As doses estão disponíveis em oito estações ferroviárias: Luz, Engenheiro Goulart, São Miguel, Itaim Paulista, Corinthians-Itaquera, Perus, Pirituba e Pinheiros, além da estação Vila Prudente do metrô.



A campanha segue até 27 de junho e também inclui os terminais rodoviários Tietê, Sacomã, Cachoeirinha, Dom Pedro II e Cidade Tiradentes. A população pode buscar a vacinação ainda nas Unidades Básicas de Saúde da cidade.